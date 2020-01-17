愛德華八世的主權幣測試版，目前僅剩6枚，其中1枚最近拍賣，由英國買家以百萬英鎊天價購得，成為英國有史以來最貴的金幣。

英國國王愛德華八世在1936年初繼位，為了與摯愛辛普森夫人結為連理，他不惜在同年年底遜位，也就是世人熟悉的溫莎公爵。他不愛江山愛美人的故事成為經典，但尷尬的是，為慶祝他就任國王，原定於1937年1月發行的「索維林」（sovereign，又稱主權幣）金幣，也因此胎死腹中，只剩下6枚測試版。其中一枚最近公開拍賣，以百萬英鎊（約台幣4007萬）賣出。

主權幣是黃金鑄幣，面值為1英鎊，正面為國王或女王之頭像。據英國廣播公司（BBC）報導，溫莎公爵曾要求保留一套金幣，不過遭到其弟、也就是繼任國王的喬治六世（現任英女王伊莉莎白二世的父親）拒絕。

這6枚金幣的其中4枚，目前由博物館或機構收藏，2枚為私人所有。最近拍賣的這枚，由一名不願透露身分的主權幣收藏家，豪擲百萬英鎊買下。他表示，這是畢生難得的機會，他無法推掉。

這位買主說，他知道花百萬英鎊買一枚硬幣有點多，但「如果我沒確保拿下它，我不會再有這樣的機會了。」據了解，金幣上次轉手是2014年，當時一名美國買家，以破紀錄的51.6萬英鎊取得。新買主透露，讓金幣回到英國，是千載難逢的良機。

(中時 )