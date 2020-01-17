台中爆禽流感，花蓮嚴密監控，消毒工作全面進行（花蓮縣府農業處提供／王志偉花蓮傳真）

台中市一處土雞場16日確診H5亞型高病原性禽流感，為今年全國確診第3例，撲殺約2400隻土雞。年關近，肉類需求大，花蓮縣府也在密切注意，農業處長羅文龍說，已經模擬疫情暴發緊急疫病過程，並對縣內家禽養殖區環境消毒，嚴密監控。

花蓮縣長徐榛蔚提醒轄內家禽屠宰場及養禽業者，應加強場區消毒、禽場保溫及生物安全等工作，維護防鳥設施完整以避免家禽與候（野）鳥接觸，場內家禽如果有異常死亡，應立即通報所在地公所或花蓮縣動植物防疫所，以防範疫情發生及傳播。

羅文龍表示，依據農委會防檢局「禽流感資訊專區」疫情統計顯示，2019年全台發生84例養禽場高病原性禽流感案例，共撲殺98萬6,658隻家禽，顯見西部縣市禽流感疫情仍無停歇。台灣近年來於野鳥陸續監測出高病性禽流感病毒，身處東部花蓮也應提高警覺，提醒民眾不接觸野生鳥禽。

動物防疫股長林國棟表示，場區內家禽有異常、不明原因死亡、飲水、攝食、產蛋率異常下降；或於禽場周邊發現野鳥異常死亡，請通知所在地公所及防疫所動物防疫人員前往採樣檢測，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」第43條規定處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，且撲殺動物不予補償。

(中時 )