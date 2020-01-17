新北市南山中學歷年歲末都會舉辦冬令救濟捐款活動，今年也不例外，班聯會幹部以製作海報、入班說明、錄製影片等方式宣傳，呼籲師生發起愛心，寒冬送暖，共募得127萬4995元，班聯會所募得款項將列為南山後援會基金會的急難救助金，專款專用。

款項不只用於該校面臨家變的師生，過去也曾捐助花蓮大地震、日本地震、海嘯賑災、南亞海嘯賑災和四川成都市教育廳作為賑災專款。

班聯會以聯合勸募的形式，向全校同學及家長宣傳，通過把校內愛心推向校外，捐款給公益單位，捐助台灣世界展望會12萬元，給予國內弱勢孩童及國內高風險家庭需求專案。另外同時也捐助家扶基金會、人安基金會、伊甸社會福利基金會及華山基金會等。

台灣世界展望會陳雅玲處長特於本校休業式時蒞校致贈感謝狀，感謝學校的愛心，師生與家長的善心溫暖了國內有需要的家庭。

班聯會主席陳怡璇、副主席吳威佑代表學生受贈感謝狀，班聯會也發出聲明：非常感謝全校師生踴躍支持冬令救濟捐款活動，這次的總金額超過了我們預期的目標，也因為大家的熱心使寒冷的冬天變得更加溫暖，希望這次的捐款活動能幫助到有需要幫助的人。

值得一提，94年提撥該校急難救助金10萬元，作為南亞海嘯賑災捐款；97年6月提撥該校急難救助金50萬元，捐四川成都市教育廳作為賑災專款；100年提撥該校急難救助金20萬元為日本地震、海嘯賑災捐款；107年提撥該校急難救助金20萬元，作為2月6日花蓮大地震賑災捐款。

(中時 )