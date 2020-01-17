2020總統選戰後，高雄市長韓國瑜面臨罷免案，草協聯盟發起人李正皓驚爆，從高雄網友傳給他的訊息，高雄人罷免韓國瑜的決心，竟連民進黨都擋不了。

李正皓在談話性節目《關鍵時刻》指出，現在高雄人想罷韓，誰來阻擋誰完蛋，總統蔡英文也一樣。有很多網友傳訊息給他，想要證明高雄人罷韓的決心，其中一個高雄網友請李幫高雄人發聲，訊息中的一段寫著：「韓國瑜要不要被罷免，不是任何政黨說的算，也不是那一群韓粉說的算，是我們高雄人自己決定要不要罷免他，任何政黨膽敢用任何方法阻止高雄人行使權力，連民進黨也不例外，未來絕對會用選票教訓他們。」該網友強調連民進黨也不例外。

另一位高雄網友則說：「引用《賽德克巴萊》的一句電影台詞，如果你(韓國瑜)的道歉是要高雄人卑躬屈膝，那我們就讓你看見高雄人的驕傲。」

李正皓表示，罷韓在高雄真的引起很大的風潮，民進黨和蔡英文擋得下來嗎？幾天前他天真地認為，如果民進黨說不要，就一定不要，但現在看來即使是民進黨也難擋。值得玩味的是，蔡英文為何對罷韓這事開綠燈？高雄曾作一個投票問：蔡英文能不能阻止這個活動？網友對此留言：「我們高雄惹的麻煩，我們會自己處理。」、「高雄人的事，高雄人自己解決，罷好罷滿。」、「關總統X事啊！我們高雄人的事。」這些人當時絕對是選蔡英文的，這時居然直接嗆蔡「關總統X事」，因為是他們要和韓「釘孤枝」，蔡英文後來當然開綠燈了。

(中時電子報)