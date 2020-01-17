新北市中和區公所向行政院農業委員會農糧署申請6萬4000公斤白米幫助弱勢好過年。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

金鼠年春節將至，為照顧轄內弱勢家庭並傳遞愛與關懷，新北市中和區公所向行政院農業委員會農糧署申請6萬4000公斤白米，17日及1月18日兩天在公所1樓大廳、國館中正堂及秀峰市民活動中心發放白米，讓弱勢家庭溫暖過好年。

此次發放對象為中和區108年10月31日前列冊低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒童少年生活扶助家庭的民眾，每戶發放白米10公斤，於1月17及18日，每天上午8時30分至11時30分及下午1時30分至4時30分，在區內3處同步發放。

符合資格的民眾請記得攜帶通知單、身分證至指定地點領取，若活動期間無法到現場領取的民眾，可於1月20日至22日（服務時間：周一至周三上午8時至下午6時）至公所社會課補領。

中和區長賴俊達表示，公所發放愛心米活動至今已有14年的歷史，嘉惠轄內近9,000戶弱勢家庭，現場也結合鄰里社區及機關團體共同傳遞關懷，希望能透過物資發放活動，讓弱勢家庭獲得一些實質協助、感受社會溫情。

這次活動結合中和區衛生所辦理免費大腸癌篩檢服務。此外，也結合新店就業服務站提供就業諮詢、稅捐稽徵處中和分處輔導民眾申辦雲端發票載具，及財政部北區國稅局中和稽徵所稅務宣導，讓民眾在領取白米之餘，還可以獲得與自身相關的社會福利資訊。

另外，活動當日中和稽徵所有提供鼠年DIY小提燈兌換活動，凡捐贈紙本發票3張雲端發票1張即可獲得，現場也有提供金鼠年春聯，歡迎民眾來公所索取，一起歡樂迎新年。

※中和區愛心白米3處發放地點如下：

1. 國館中正堂（中和區民安街172號）

2. 中和區公所1樓大廳（中和區景平路634-2號）

3. 秀峰市民活動中心（中和區景德街25號）

(中時 )