新北市中和警分局為淨化春節前治安，特於「109年加強重要節日安全維護工作」16日出動近百名警力，實施「擴大臨檢」專案勤務。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市議員陳錦錠暨警友辦事處主任張慶忠感念中和警分局員警及義警、民防等協勤人員為民服務的辛勞，（16）日晚間特地前往慰問。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市議員陳錦錠暨警友辦事處主任張慶忠感念中和警分局員警及義警、民防等協勤人員為民服務的辛勞，（16）日晚間特地前往慰問。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局為淨化春節前治安，特於「109年加強重要節日安全維護工作」16日出動近百名警力，實施「擴大臨檢」專案勤務，針對轄區內幫派組合圍事、黑道經營處所及聯外橋樑等處所，實施威力掃蕩，以防制暴力、竊盜及詐騙等犯罪，使民眾能安居過好年。

執行「擴大臨檢」專案掃蕩勤務，成效相當豐碩，共查獲槍砲彈藥刀械案1件1人、詐欺案1件1人、毒品案4件4人、竊盜案5件4人、通緝犯2件2人、傷害案2件2人、毀損案1件1人、取締酒後駕車2件2人。

新北市議員陳錦錠暨警友辦事處主任張慶忠感念中和警分局員警及義警、民防等協勤人員為民服務的辛勞，（16）日晚間特地前往中和分局暨各派出所、隊，致贈慰問金（品），感謝人民保姆及協勤民力們維護治安辛勞。

中和警分局長林故廷表示，警方於專案期間，為確保春節前治安平穩，除加強金融機構、投注站、超商等安全巡邏外，並傾全力強化掃蕩黑道幫派、非法槍械、打擊詐欺等犯罪，以展現警察維護社會治安之決心，讓民眾過一個順遂、如意、團聚的春節假期。

(中時 )