新北市議會副議長陳鴻源率隊慰問永和警分局警員。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市議會副議長陳鴻源率隊慰問永和警分局警員。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

「109年加強重要節日安全維護工作」，於1月16日22時起至1月30日24時結束，為期15天。結合警察、義警(刑)、民防、義交、志工及守望相助隊等各種維安力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸，配合政府施政重點及治安現況，將「維護金融機構安全、掃黑、肅毒、打詐及加強取締酒駕、重大違規、防制飆車」等列入重點項目，並提供護鈔、舉家外出安全維護等多項便民服務措施，展現政府維護治安之決心、整頓交通之盡心及服務民眾之熱心。

本項工作首日，新北市議會副議長陳鴻源率連斐璠議員、羅文崇議員、永和區胡區長、警察局溫副局長、義警大隊張副總幹事及曾副總幹事、民防大隊林副大隊長、志工大隊張總幹事、警察之友會黃主任等團隊，於1月16日晚上21時至永和分局鼓舞警察及協勤人員士氣，慰勉警察同仁犧牲假日、不畏風寒、堅守崗位辛勞，並致贈慰問品，表達關心及慰勞之意。慰問車隊隨後前往永和區仁愛里守望相助隊及消防局永平消防分隊，向社區守望相助隊夥伴及消防分隊弟兄致贈慰問品並加油打氣。

陳副議長指出，維護永和地區優質環境人人有責，感謝警察及協勤人員共同努力，守護永和地區治安及交通工作，特別利用本次機會感謝辛苦執勤的警察及民力夥伴，犧牲假期落實治安維護工作，讓大家都能平安、快樂的歡度春節。

永和分局分局長謝宗宏表示，非常感謝市議會暨永和地區各級民代、永和區公所、義警、民防、志工、警友會等熱心團體之支持及鼓勵，並強調在年節期間，會持續重視「治安、交通、為民服務、風紀與團隊合作」信念，確保治安、交通及為民服務工作沒有假期，提昇市民對警察工作團隊之信賴，全力營造一個祥和、快樂的新年假期。

(中時 )