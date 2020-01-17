彰化二林48歲陳姓家庭主婦，3年前傍晚載讀國中的兒子出門理髮，趁著紅燈她臨時停在路邊，讓副駕駛座的兒子下車，導致林姓騎士撞上車門重創，送醫後臥床近5個月，前年初因敗血性休克併發多重器官不治死亡，彰化地院依過失致死罪判陳女8個月有期徒刑，兒子則裁定予以訓誡，全案仍可上訴。

根據判決書，2017年8月11日傍晚5點多，陳女開車載兒子出門理髮，沿二林鎮仁愛路由西往東方向行駛，竟臨時停車於車道內，距離路面邊緣超過3 . 1公尺，未緊靠道路邊緣，未確認右後方有無來車，就貿然同意讓當時14歲的兒子下車。

少年打開車門，還轉身先拿取放在後座的畫冊，短短數秒間，林男反應不及，連人帶車直直撞上右側車門、人車倒地，受有左手部骨折、左胸部挫傷、右側股骨與第9根肋骨骨折等傷害，經送醫治療後仍需長期臥床，前年1月4日，仍因上開傷害導致需長期臥床，致生褥瘡併發肺炎後不治死亡；林男妻子、女兒傷心提告。

審理法官依警方現場調查結果，認為陳女在仁愛路395號前臨時停車在車道內，副駕駛開啟車門時橫跨路旁「路面邊線」白實線，認定母子2人違反道路交通安全規則相關規定，未注意遵守「臨時停車應緊靠道路邊緣」、「確認安全無虞後應迅速下車並關上車門」之義務。

法官審酌，陳女犯後主動向到場員警自首、坦承犯行，但表示因經濟困難，除強制險及任意險理賠金合計共400萬元外，無力再賠償而無法與被害人家屬成立調解，家屬已提起民事求償，依過失致死罪作作上述判決。

(中時 )