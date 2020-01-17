證交所17日公布，今（109）年年初開盤迄今共12個交易日，集中市場總成交金額為1兆7,843.51億元，市場日平均成交金額為1,487億元，較去年的1,200餘億元大幅成長近24％，「量先價行」台股元月行情加溫。

證交所統計，2020年1月17日發行量加權股價指數收盤為12,090.29點，周漲65.64點、漲幅0.55％，台灣50指數收盤為9,408.38點，周跌2.99點、跌幅0.03％，顯示主要是大型權值股走跌。

此外，本周集中交易市場總成交金額為7,232.77億元，全體上市股票成交金額為6,745.5億元，股票成交量週轉率為1.5％，至於今年來股票成交量周轉率為3.71％，股票日平均成交量周轉率為0.31％。至1月17日全體上市公司市場總值為36兆7,002.67億元，較上周增加2,027.56億元，增幅約為0.56％。

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