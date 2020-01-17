防範一氧化炭中毒，台南市消防局第二救災救護大隊宣導熱水器正確安裝及使用方式。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

一氧化碳無色無味，民眾常中毒而不自知，據統計，6年來因一氧化碳中毒，造成49人死亡，台南市消防局第二大隊17日舉辦宣導會，消防員化身成「變裝COCO妹」，透過話劇方式，讓參加的民眾與業者輕鬆地了解熱水器裝設的注意事項，以避免一氧化炭中毒的事件發生。

根據內政部統計，在2013年2019年11月底，共發生260起一氧化碳中毒事件，造成49人死亡。主要原因是將屋外型熱水器裝設於通風不良室內處所。

消防局第二救災救護大隊為防範民眾對燃氣熱水器安裝或使用不當所造成的危害，17日上午針對燃氣熱水器承裝業、液化石油氣分銷商、移工宿舍場所、餐廳等業者，舉辦防範一氧化碳中毒座談會。

由於一氧化碳是一種無色、無味的氣體，中毒後的症狀不易被察覺，為加深與會者印象，消防局同仁精心製作「變臉COCO妹」宣導道具，表演「變臉COCO妹」因為熱水器不當安裝或使用，造成臉部表情昏眩、不適等多種一氧化碳中毒表情，搭配生動旁白解說，讓與會者印象深刻。

第二大隊長陳博文也呼籲，請民眾注意居家燃氣熱水器使用上是否安全，在使用燃氣熱水器及瓦斯爐時，務必要保持居家通風；熱水器安裝於屋內應選用強制排氣型或電（太陽能）熱水器；若能裝置一氧化碳偵測器，也可提早偵知並發出警報，通知住戶採取應變作為，更多一份安全保障。

(中時 )