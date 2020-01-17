今年學測社會科公民和地理都少有時事題，解題老師認為歷史偏易，公民和地理科則有疑義題。另外解題老師認為地理考「比利時語言分布」可能考太細，因為現在教學現場根本沒時間一個國家一個國家教。

今年社會科的歷史部分，台灣史1冊考了6題、中國史1.5冊考了7題、世界史1.5冊考了11題，建國中學老師莊德仁表示，古代史和現代史占比較低，近代史占比較高，整體來看考題偏易。

個別題目方面，莊德仁認為27題指出在某一時期中共《新華日報》曾稱讚美國是「自由世界核心」，跟目前一般人認為中美貿易戰之下兩國關係緊張的印象不同，這一題出得有水準，應該很有鑑別度。29題時代雜誌稱讚蘇聯、30題把宗教人物畫成動物，這些題目都很有歷史感，也就是「同樣議題在不同情境有不同變化」，變動就是歷史的法則。

公民科方面，成功高中教師蘇青葉認為命題四平八穩，沒有時事題，用生活實例命題，難度比去年簡單。個別試題方面，第9題敘述可能產生兩種解讀方向，一是針對題幹判斷，二是針對表格的民意調查結果判斷；另外第14題可能有疑義，因為犯罪侵害的法益與刑罰的觀點是不同觀念。

地理科方面，麗山高中老師廖偉國表示，台灣地理從去年9題大降為今年的4題，氣候議題從去年8題降為今年的1題；已經連續2年未出現連鎖題，值得肯定；45題出現了「從甲地到乙地的海運最短路徑」，是20、30年前的題型，讓解題教師看了很驚喜；素養題型比去年更多，應該是為了2年後的108課綱實際應試做準備。今年地理科沒有時事題。

不過地理科有幾題難度很高，廖偉國指出，40、41、66、71題，以目前學生所學可能不易作答。42題談等高線，但灰階印刷效果不如去年指考，可能造成判讀困難。又如第71題問比利時語言分布，但目前課本主要教區域發展和全球化，很少會教單個國家，比利時又是小國，課本上可能根本不會提，包括他自己和南湖高中教師林靜怡、中山女高教師林姿吟都自認為不會教這麼細。

(旺報 )