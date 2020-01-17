艾娃麥絲（Ava Max）首度來台，出席「第15屆KKBOX風雲榜頒獎典禮」，17日在媒體見面會上難掩興奮之情，「我真的很想一一擁抱每一位台灣歌迷。」除了想嚐嚐台灣美食代表小籠包，更期待明天在小巨蛋的舞台上秀出為台灣觀眾特別準備的「驚喜」。

艾娃麥絲明天將在小巨蛋演出，預告特別為台灣粉絲準備驚喜。（圖／華納音樂提供）

艾娃麥絲曾與大衛庫塔等大咖藝人合作，如卡蒂B（Cardi B），「她是一個很酷的人，總是勇於表達心聲，而我也是這樣的人，合作起來應該很有趣。」艾娃對於韓流文化也有涉略，先前不但曾與韓團NCT127合作過，還表示自己超愛BLACKPINK，直說很想嘗試她們的造型。另外，在華語藝人合作方面，她也反問媒體有沒有推薦的人，並表示此趟台灣行會多多深入瞭解，未來有機會也想和華語藝人合作。

艾娃也透露對2020年的新期望，除了會發表第一張專輯，也將有巡迴演出，「新專輯除了有聽起來令人開心的歌曲，也會有黑暗風格的歌曲，就像我的頭髮一樣有兩個面向。很想快點讓大家聽到，相信大家聽到都會有很大的共鳴。」

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(中時電子報)