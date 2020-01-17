由wecare等民間團體發起的罷韓活動第1階段連署在本月15日已提交至中央選委會，經高雄市選委會查對後，17日確認通過，並函請提議領銜人在收到通知的次日起10日內領取第2階段連署人名冊格式。

本次罷韓連署第1階段人數需達2018年高雄市長的選舉人數228萬1338人的1％，也就是2萬2817人以上。而wecare共提交2萬9908人，經過高雄選委會清查後，其中2萬8560人符合規定，不符合規定的人數高達1348人。

對於此次罷韓連署，wecare發起人尹立提出強烈質疑，尹立表示，當今社會的教育程度、知識水平甚高，3萬份連署書不應該有任何1份被剔除，而高雄市選委會卻剔除了高達連署書的6％，不禁讓人懷疑高雄市選委會對其刁難。尹立更呼籲政務官應全面退出選委會，高雄市選委會也應該對剔除的6％做出公開說明。

接下來高雄市罷韓第2階段開跑，根據「公職人員選舉罷免法」規定 ，罷韓團體需在4月8日前連署22萬8170份才能夠通過第2階段，也就是選舉人數的10％，對此尹立表示，希望所有返鄉過年的高雄鄉親，可以撥時間前往總部連署，共同光復高雄。

(中時 )