南山人壽股權出現小小變動。南山人壽17日公告，其遭到金管會停職二年的南山人壽董事長杜英宗，將轉讓三千萬股南山人壽股票，給宋明峰、宋妍儀及宋慧玲三位自然人，共一千萬股，另外二千萬股則是轉給元新投資，南山人壽表示，此為杜英宗個人財務操作，不便置喙。

宋明峰、宋妍儀各取得350萬股，宋慧玲則有300萬股，三位應是光寶科董事長宋恭源的子女，而宋恭源則是杜英宗的友人；另外取得二千萬股的元新投資負責人是杜綉珍，則應該是杜英宗的堂妹、巨大集團董事長。

從潤成投資接手南山人壽開始，就一直扮演重要角色的杜英宗，共持有南山人壽逾4.1億股的股份，占南山人壽總股份的3.2％以上，這次轉讓三千萬股約占其手中股份的7.3％，若以南山人壽近期市價約15元來估算，總轉讓價格逾4.5億元。

2019年9月17日金管會以南山人壽轉換資訊系統境界成就專案，上線後有諸多問題，在內控、採購及財務控管上都有嚴重疏失，重罰南山人壽三千萬元，且暫停銷售投資型保單。

同時董事長杜英宗應負決策失當，未善盡督導南山人壽辦理境界成就計畫專案的責任，嚴重影響南山人壽正常營運及保戶權益，有礙該公司健全經營，且為避免杜英宗再影響境界的改善進度，金管會暫停杜英宗的董事及董事長職務二年，且期間不得再領取任何形式的報酬，並且停職期間不得出入南山人壽。

南山人壽近年一直積極規劃上興櫃及上市，在金管會公布上興櫃及上市櫃門檻，要求淨值比與分年認列售債獲利後，南山人壽亦表示暫無確切時間表，但南山人壽去年底淨值比7.9％，應是可符合上興櫃門檻，但資訊系統未被金管會認可前，相關動作應也不會被允許。

這次杜英宗在停職期間轉讓三千萬股南山人壽股票，出售對象應都是其親友，是否有相關持股規畫不得而知。

(工商 )