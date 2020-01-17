索尼年度新人樂團noovy推出首張全創作華語EP《共感時代 Y_OURS》，新歌〈早鳥〉由主唱Shawn創作，描述某次父親接送到機場，父子倆無聲互動，透過一杯咖啡交換澎湃的心情，突顯父親對兒子的關愛和思念，MV請到以港片《叔．叔》入圍第56屆金馬影帝的實力派演員張嘉年（太保）演出父親一角，並由吉他手JK飾演遠赴日本發展的兒子。MV已於17日上線。

noovy〈早鳥〉MV，左起為貝斯手Jacob、主唱Shawn、太保、鼓手Mark、吉他手JK。（索尼音樂提供）

首度擔任MV主角的JK表示，太保會主動教戲還會仔細講解，JK和太保在鏡頭上臉型相似，私下也都喜歡穿皮衣，拍攝當天2人意外整套撞衫，默契好到JK看到太保都忍不住大叫一聲「爸」。noovy期望將這首歌獻給在外地打拼的聽眾們，隨時打個電話給家人或給予陪伴。

太保受邀演出noovy〈早鳥〉MV，和吉他手JK飾演父子。（索尼音樂提供）

noovy四位團員平均年齡僅22歲，回憶小時往事，Shawn透露曾和哥哥打棒球把玻璃窗打破，還用膠帶黏起來。JK說常跟大3歲的姊姊吵架，但長大後跟姊姊感情變好。個性沉穩的貝斯手Jacob透露有次過年和哥哥在晚上放鞭炮，被爸媽罵「人家是不用睡覺喔？」鼓手Mark則說曾和雙胞胎哥哥在親戚家用鞭炮把魚缸炸壞。

noovy成員貝斯手Jacob（左起）、主唱Shawn、鼓手Mark、吉他手JK。（索尼音樂提供）

雖音樂之路辛苦，noovy感謝家人全力支持，農曆新年將至，noovy四位團員齊聲許願，希望3、4月巡迴演唱會的門票售罄。Shawn期許自己未來可以跟更多厲害的音樂人合作或合唱，JK也立志多寫歌，學習舞蹈並提升自己的英文實力。Mark希望自己新的一年更努力練鼓，Jacob也希望精進自己的彈奏能力，並且改掉壞習慣：「我希望自己不要那麼懶惰，如果有懶惰值，我現在是80，希望再減20變60！」noovy「共感時代 Y_OURS Tour 2020」巡演場次，3月14日高雄、3月15日台中、3月21日台北、4月11日大阪、4月12日名古屋、4月25日福岡、4月26日東京。

(中時 )