偏鄉弱勢家庭的父母因忙於生計，難以顧及孩子成長過程中需要的陪伴，加上經濟條件限制，全家出遊或是擁有一件保暖衣褲抵禦寒冬，對小朋友來說更是奢侈的夢想。道家人文協會於今（17）日，舉辦宜蘭南安國小物資捐贈暨關懷活動，由協會理事長張旖帶領志工五度全程自費至宜蘭縣南安國小，趕在農曆年前送暖，捐贈夜光天使班新成立微電影社所需的筆記型電腦、GoPro攝影機、隨身硬碟、全罩式耳機等設備及文具135件，由校長張志弘代表受贈。

協會已五度至南安國小舉辦捐贈活動，並與校長和孩子們合影，提前歡度農曆新年。（圖／道家人文協會提供）

協會也在去年11月30日，二度規劃行程豐富的一日遊，由志工陪伴15名夜光天使班與清寒家庭學生至宜蘭境內的安永心食館參觀、旺樹園享用烤肉大餐，以及前往莉丰慧民V館宜蘭北館與浪浪互動，並到賣場為每個孩子添購保暖冬衣褲及運動鞋、涼鞋各一雙，共度溫馨的幸福假日。

南安國小位於全台下雨天數最多的南方澳漁港山頂，冬天在東北季風吹襲下更顯濕冷，需要課後照顧的夜光天使班與清寒家庭學生們，因家中經濟狀況不佳或父母長期在外工作，無法為孩子添購適合的衣物與鞋款，只能穿著保暖度不佳或尺寸過小的衣褲上學，鞋子也經常被雨淋濕無鞋替換，日復一日默默忍受刺骨的潮濕與寒冷，令人倍感心疼。為了讓孩子的上學之路更加舒適，協會已五度捐贈保暖衣物與鞋子，更自前年起精心安排出遊活動，由協會負擔車資、餐食、保險等費用，期盼藉由實質陪伴深度地與孩子們進行互動交流，傳遞更多的愛與溫暖。

捐贈儀式結束後，小朋友們與志工一起包水餃，共進幸福午餐。（圖／道家人文協會提供）

校長張志弘表示：「感謝協會一直以來的支持，夜光天使班的孩子們年年都有進步與突破，不只多位學生入選扯鈴隊，更勇奪宜蘭縣扯鈴賽女童冠軍，還代表學校微電影社參加台灣教育意象影片競賽入圍前六強，這次捐贈的影音硬體設備也能讓孩子發展多元興趣，用鏡頭探索世界、開拓視野。同時也要謝謝志工貼心陪伴小朋友們出遊，留下美好的童年回憶。」而學童們則雀躍地說：「出發前就很期待這次的旅行，好開心能跟大家一起烤肉、和流浪動物之家的狗狗玩，還有去大賣場選自己喜歡的衣服和鞋子，度過了充實的一天！」

捐贈儀式上，小朋友以精彩的扯鈴表演及播放入圍台灣教育意象影片競賽的紀錄片，與志工分享用心學習的成果，儀式結束後則一起包創意水餃共進午餐並交換禮物，志工也準備了認識蔬果生成的趣味遊戲與小朋友們同樂，在歡笑聲中結束這趟愛的行程。協會理事長張旖表示：「協會一直以來所做的不單只是物資的捐贈，而是秉持創會榮譽理事長紫嚴導師強調的理念，用一顆心貼著一顆心，真誠與他人『分享』自己所擁有的，除了分享有形的物質之外，更重要的是無形的愛與關懷。希望透過這次活動讓孩子們感受到滿滿的愛，帶著這份愛在成長路上勇敢前進，照亮屬於自己的未來。」

(中時電子報)