補教老師解析，今年學測社會科總共72題中，考了27題跨科目的題目，份量相當吃重。此外，歷史、公民與社會也各考了8題經濟題，超多的。今年社會科難易度跟去年差不多，五標跟去年一樣，但考滿分仍數應該會比去年多。

補教老師張雪雲說，社會科考110分鐘，但試題長達19頁，考生除了要具有歷史、地理、公民與社會的知識，閱讀能力也要好，才能順利作答。

今年跨科的題目超多！張雪雲說，46至49題是公民與歷史的結合、50至53題是公民與地理的結合、54至57題是歷史與地理的結合、58至63題則是歷史與地理的結合、64至72題則是歷史、地理、公民的結合，這種命題趨勢，考生不能死讀書，老師則要多元涉獵才能教書。

全國高級中等學校教育產業工會表示，社會科今年社會科題目難易程度中等，題組為成熟的合科題目，其亮點在以共同之題幹，分問各科之問題。如：67~69合史地之題幹，70~72為合史地公之題幹，學生只要能掌握原本各科的知識，即可解答，解題關鍵在於學生必需要讀懂題幹。

與往常相同，無民國史考題，就題目而言，分冊較不平衡，第三冊較多，第四冊較少，第24題較需要理解，47題偏向記憶性題目。

地理科方面，板橋高中張淑惠老師表示，地理試題情境應用著重於區域地理的範疇，第三、四冊比例偏重，原則上各冊比例平均，並無有爭議性的試題；時事題與圖表題比例偏低，記憶性題目相較於往年偏高；超過三分之一的試題為跨科題。

公民與社會科部分，基本題仍占一定比例。試題呼應十二年國教新課綱「素養導向」教學與評量的趨勢，一方面「探究實作」的精神入題，另一方面學生必須區辨兩位民眾在討論二次大戰時英國政府依法對同性戀行為定罪的事件的觀點與主張。

此外，試題強調與新聞時事的結合，例如本次試題中政府因應山難事件頻傳的對策入題，以及以虛擬的情境討論校園生活中的人權議題、假新聞防治議題等。學生平常可以適度掌握近幾個月的新聞時事，並思考與所學的單元主題有哪些對應的關係。

全中教表示，日常生活情境入題亦屬今年命題的亮點，例如第7題從RPG遊戲扮演勇士和弓箭手的情境，考經濟學的知識概念，教師在教學時可以適度融入相關情境脈絡，以提升學生學習興趣。

(中時 )