紅通通的臉蛋，全身還微微發燙，孩子發燒時，有時做父母的沒那麼緊張，阿公阿嬤卻已焦急地搬出冰枕、冰袋、退熱貼，忙著拿毛巾替孫子擦拭身體，嘴裡還叨念著：「不趕快退燒，小心燒壞腦袋。」

究竟該不該退燒？一直以來，支持、反對各有擁護者；什麼情況該看醫生？各種退燒方法又該怎麼選，困惑許多人。本篇一次解答發燒常見6大問，讓你了解發燒，正面迎戰不心慌。

Q1：幾度算是發燒？

●肛溫、耳溫：為中心體溫，38℃以上就算發燒，37.5～38℃為低度發燒

●腋溫：加上0.8℃（有時為了方便，會直接加0.5℃）才是中心體溫，例如腋溫37℃，實際中心體溫應是37.8℃或37.5℃，屬於低度發燒

●額溫：受外在溫度影響大，最不準確，通常用做大規模篩檢，把37.5℃或37℃以上就視為疑似發燒，再進而使用耳溫計確認

衛福部將37.5℃作為須注意的標準，一旦低度發燒就可能準備進入高燒。

（不同體溫測量方式，對於發燒的定義也略有不同。圖片來源：盧亞屏繪）

Q2：為什麼會反覆發燒？

新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳解釋，體溫控制中樞不會讓體溫持續在高點，會藉由身體自體反應降溫，包括血管擴張散熱或者免疫系統壓制病毒，都會慢慢降溫。只不過每一次的降溫不一定能回到正常體溫。

馬偕紀念醫院兒童感染科主治醫師龔妍心也指出，只要身體還沒完全清除感染病原體，還是會再燒起來，待警報完全解除才會降回正常體溫。不過，每次燒退的間隔時間會逐漸拉長，溫度高點也會慢慢下降，表示身體感染逐漸獲得控制。

反覆燒退以感染性居多，包括癌症及自體免疫疾病引起的發燒，柳朋馳說。若是化學性或物理性發燒，有可能持續高燒不降，例如麻醉注射藥物突然引起熱高溫，或者中暑後仍持續曬太陽並待在高溫處，很可能持續高燒而導致死亡。

Q3：發燒會燒壞腦子嗎？

「基本上不會。」柳朋馳表示，大腦對體溫的最高預設值約42℃，發燒幾乎不會燒超過41℃，而大腦必須高燒至50、60℃才會引發蛋白質變性，也就是所謂的燒壞腦子。

柳朋馳認為，腦炎或腦膜炎確實可能病菌直接侵犯腦部而受損，且腦炎或腦膜炎也會出現發燒，才將高燒與燒壞腦子做連結。此外，有些人發燒會引起熱痙攣，擔心造成腦部損傷或日後癲癇；但從實證研究來看，熱痙攣本身並不會造成腦部實質病變。

（一般發燒基本上不要燒壞腦子，但腦炎和腦膜炎的病菌可能直接侵犯腦部而受損，也會出現發燒症狀。圖片來源：pixabay）

Q4：發燒要不要退燒？

身體處在高溫時，免疫系統會活化，並在體溫上升的過程抑制細菌或病毒繁殖，對抗細菌、病毒的效果較好。因此，發燒也被認為有助訓練免疫功能，降溫反而會抑制免疫反應，讓病程拖更久。

但高燒時，病人可能很不舒服，無法好好休息、恢復體力，適度退燒便是為了緩解不適症狀。建議發燒時不必急著退燒，先觀察活動力、食慾、睡眠等，如果都沒什麼問題，可以持續觀察就好。

剛洗完澡或衣服穿太多、包太緊，體溫也會比較高，龔妍心建議，可以先把衣服脫掉一些，或洗完澡後半小時再測量體溫，確認有發燒再考慮是否退燒。

不過，柳朋馳提醒，如果病人過去有熱痙攣的經驗，一旦發燒還是要儘快退燒。體溫上升可能誘發熱痙攣，恐抑制呼吸、牙關緊閉、手腳抽筋，正在吃東西可能嗆到、阻礙呼吸道，持續抽筋還可能失去意識、增加嗆入性肺炎的機會及造成橫紋肌溶解。

Q5：可以用退熱貼、冰枕（袋）、泡溫水澡、溫毛巾擦身體、退燒藥來退燒嗎？

●退熱貼 （溫貼）、溫水澡、溫毛巾擦拭身體：溫水澡和溫毛巾擦拭身體都是讓局部皮膚血管擴張，幫助散熱；退熱貼又分溫貼和冷貼，其中「溫貼」類似溫水澡的效果，也可以用來退燒。

●退熱貼（冷貼）、冰枕（袋）：柳朋馳和龔妍心都不建議用冰枕（袋），包括退熱貼中的「冷貼」和坊間常用的酒精擦拭。柳朋馳解釋，這些方法都是短暫帶走熱量，卻會造成血管收縮，病人更不容易散熱；而且病人體溫上升過程會有寒顫期，出現畏寒，這時使用冰涼的東西反而更不舒服。

如果病人還合併有頭痛，冰枕會讓頭痛更劇烈；假使發燒當下已經有心跳加快的現象，冰枕使血管再收縮，血壓可能更高，心跳更快。

龔妍心也說，發燒過程中的畏寒是讓血管收縮、發抖，產生熱能，這時用冰枕，「就像往加熱的水中丟冰塊，造成無謂的熱量消耗」；如果小孩還不太會表達，局部皮膚長時間接觸太冰的東西也容易受傷。

●退燒藥：退燒效果比泡澡、退熱貼等物理方式來的好，物理性的退燒方式往往降溫不到0.5℃，效果半小時～1小時左右。常見的退燒藥是普拿疼類的止痛藥，藥局就能買到；有時醫生也會開退燒藥水，如果開封後沒吃完，建議不要放置超過1個月。

柳朋馳建議，退燒藥大部分約4～6小時可以使用一次，這段時間可以判斷是否需要進一步求診還是先觀察即可。如果使用了2次還是再燒，或伴隨愈來愈多症狀，如咳嗽、流鼻水，最好還是看醫生。

至於該用哪種退燒方式？端看照顧者的習慣。如果病人要睡了，不妨直接用藥，讓病人好好休息，不必每隔一段時間就起來泡澡、擦澡或用退熱貼，干擾睡眠；若是白天有心力照顧，病人也僅輕微發燒，則可用物理方式退燒。

（坊間有多種退燒方式，但專家不建議以冰枕、冰袋或冷貼的退熱貼來退燒。圖片來源：盧亞屏繪）

Q6：什麼時候該看醫生？

柳朋馳和龔妍心建議，出現以下情況就該就醫：

●幼童發燒超過1天、成人超過2天，尤其3個月以下的幼兒，只要超過38℃就建議盡快就醫

●有明確接觸史或出國史，例如流感、腸病毒、或出國回來後沒多久就發燒，不必等1～2天，應儘快就醫

●本身是慢性病患或癌症病患，發燒也要立刻就醫

●發燒並伴隨出現意識不清、呼吸急促、抽筋、精神活力及食慾不佳，也要儘速就醫，找出原因，避免引發其他併發症

(中時電子報)