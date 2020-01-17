台中市警察局第六分局呼籲各業者應做好自主管理，警方將加強執法強度，以杜絕不法犯罪行為並展現警方維護治安決心。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

農曆春節即將到來，全國警察「109年加強重要節日安全維護工作」於16日晚上10時起跑至30日晚上12時止，為期15日。台中市警察局第六分局強調，春節期間，警察關懷民眾、維持社會治安、交通順暢的工作不間斷，全力做好「治安平穩

、交通順暢、民眾安心」三大任務主軸工作，讓市民放心、安心過好年。

目前各級學校寒假假期已陸續開始，連假期間年輕學子易呼朋引伴而流連於網咖、KTV等娛樂場所，且基於好奇或受同儕邀約誘惑，恐接觸不法藥物，除有觸法之虞，將影響年輕朋友之身心健康。

在「109年加強重要節日安全維護工作」首日，第六分局即針對青少年易聚集場所規畫分局頒擴大臨檢專案勤務，以優勢警力強力掃蕩，全面以大型KTV、主題遊戲餐廳及夜店等實施專案性臨檢。

台中市警察局第六分局呼籲各業者應做好自主管理，不得有販毒或鬥毆等情事發生，並將持續採重點式、密集式臨檢

，結合周邊交通稽查、取締酒駕勤務，加強執法強度，以杜絕不法犯罪行為並展現警方維護治安決心。

第六分局強調，春節期間，警察關懷民眾、維持社會治安

、交通順暢的工作是不間斷，「109年加強重要節日安全維護工作」除了加強查緝不法，其他工作重點包括嚴懲惡性違規

、減少交通事故、疏導交通、幫助失蹤人口返家團圓、民眾舉家外出住居安全維護和保護民眾存提款安全等服務作為。

此外，將結合義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等團體共同參與安全維護工作，全力做好「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大任務主軸工作，讓市民放心、安心過好年。

(中時 )