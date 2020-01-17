縣府致力運動推廣，太管處馬拉松賽事，也引來觀光人潮。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

縣府想點子，封閉已久、門禁森嚴的軍事要地，元旦也開放「參觀」。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府公布2019年縣內主要觀光遊憩區旅客人數，加總逾1000萬人次，創歷史新高，且較前一年2018年增加192萬人次，成長達20％，最受歡迎前3大景點分別為：太魯閣國家公園、東大門夜市、七星潭風景區，其中東大門夜市挹注162萬人次消費，夜市消費券使用達12萬張，成為排行榜第1，有「全國夜市之王」封號。

花蓮縣政府觀光處長張志翔指出，未來縣府會規畫更多、更好玩的景點與活動，花蓮縣長徐榛蔚歡迎全國民眾到花蓮旅遊，呼新鮮空氣，享受夜市美食，尤其春節來到，縣府已規劃燈會、賞花等景點，體驗全國最有年味的春節假期。

花蓮縣2019年度總計遊客人次為1,095萬6,540人次。2018年度為903萬2,927人次。2019年度人次比前年度多192萬3,613人次，進一步分析，到訪人數統計表係蒐集鯉魚潭、七星潭、太魯閣、秀姑巒溪泛舟、海洋公園、石雕博物館及慶修院、松園別館、鳳林林田山遊憩區、玉里南安遊客中心、東大門夜市及親不知子天空步道納入統計，都較去年呈現質量均揚的趨勢。

張志翔表示，陸客緊縮的大環境不景氣下，縣府積極爭取觀光局所推出兩波旅遊補助，讓國旅填補陸客縮減的部分額度。並且兩度擴大共召開「花蓮觀光產官共好座談會」，盤點縣內觀光資源，努力在國內外旅展行銷花蓮，其中包機直航業務，韓國花蓮直飛仍持續劑型中，帶動淡季遊客數成長，讓花蓮去年全年旅遊人次創新高。

(中時 )