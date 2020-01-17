農曆春節腳步近，很多民眾規畫出遊，返鄉團聚、出外旅遊、購物逛街的人潮勢必大增，於熱門時段甚至可能有集中的情形，容易造成市區道路壅塞，尤其西屯區為台中市商業、觀光活動之核心區域，逢甲夜市、台中歌劇院、秋紅谷、百貨公司等地點，台中市警察局第六分局將在重要路口規畫警力，加強交通疏導，提醒人車注意，快樂新春遊，交通不打結。

台中市西屯區商圈熱鬧，周邊的城市，包含彰化縣及南投縣的民眾，都有可能開車到台中市，進而使行駛道路之車輛暴增，台灣大道是台中市與高速公路連接的重要道路，遊客來台中市消費與遊玩，車流激增。

台中市政府警察局第六分局表示，依據往年的經驗，易因驟增的車流行駛高速公路，在高速公路容車空間飽和時，回堵至平面道路，為了能縮短您的行車時間，轄區第六分局依往年交通狀況，於加強重要節日安全維護工作期間，在重要路口規劃警力加強交通疏導。

第六分局提供民眾駕車周遭交通參考資訊：

一、台中交流道：北上匝道車多時，可沿台灣大道行駛往郊區方向，經安和路口迴轉上高速公路。

二、大雅交流道：（一）北上匝道車多時，可沿中清路行駛往大雅方向，循大雅端右轉上高速公路；（二）大雅交流道西屯端北上匝道，於假日10-12時、14-17時開放路肩雙車道通行，請民眾多加利用。

三、前往新光三越、大遠百購物民眾：（一）台中交流道下高速公路後，可右轉環中路前往，以避免台灣大道車多；（二）如百貨公司停車位不足，可前往周邊鄰近停車場停放，以節省您的等候時間。

台中市政府警察局第六分局表示，用路人遇到車多壅塞時，要耐心駕車，保持安全距離，不要爭道、搶快，要禮讓行人，切勿有疲勞駕駛、酒駕等違規行為，快樂出遊，平安返家。

(中時 )