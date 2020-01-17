台中市首辦國際F1賽車展演，3月8日在市政路登場，市長盧秀燕（左二）17日表示，台中將原汁原味的國際賽事引進城市，將讓車迷大飽眼福。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕17日化身賽車手，乘坐F1賽車模擬器，搶先體驗在市政路上開賽車的刺激感。（盧金足攝）

F1賽車來了，全世界車迷將齊聚台灣。台中市長盧秀燕17日宣布，市府與一級方程式賽車紅牛車隊、中華民國文化休閒運動協會合作，共同舉辦「2020 RED BULL RACING SHOWRUN」賽車展演活動，賽車地點選在7期市政路上，以封路展演，透過賽車風潮，引發全民參與賽車運動，帶動台灣的觀光產業。

盧秀燕化身一日賽車手，乘坐賽車模擬器，搶先體驗模擬在市政路上開賽車的感覺，感受F1賽車強大馬力及離心力，駕駛賽車過程中，車體激烈左右晃動，讓盧秀燕驚呼「太酷！太刺激了！」抵達終點時，她興奮高舉「讚」的手勢，F1賽車的魅力無法擋，難怪全球會有這麼多車迷。

F1賽車將在台中市區現身，盧秀燕強調，台灣首次引進F1賽車活動，為雙城展演，3月7日在台北市仁愛路、3月8日在台中市政路登場，邀請到一流賽車選手、一流的賽車，未演先轟動，台中引進原汁原味的國際賽事，讓車迷大飽眼福，也讓國際看見台中的城市魅力，見證台中舉辦國際活動的能力。

運動局長李昱叡示，F1是賽車界最頂級的賽事，3月8日在市政路展演，預計部份封路的路段，時間從上午8點到晚上9點，全部封路的時間從下午1點到6點，長度892公尺，對向車道規畫為觀眾區，預計能容納2萬人。

李昱叡說，F1賽車展演活動（SHOWRUN）曾在法國馬賽、美國洛杉磯、日本東京、丹麥哥本哈根、南非開普敦、北愛爾蘭貝爾法特、奧地利斯皮爾伯格等國際城市舉辦，台中市獲選原因，周遭有台中國家歌劇院、府會建築及夏綠地公園等建築地景，未來影片在全球播放，有助行銷台中。

(中時 )