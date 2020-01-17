早上一起床大家可以很明顯感受到變冷了，因為今（17）日是目前這波冷氣團最冷的時候，今日晚間開始至周日清晨氣溫都將偏低，最低溫可能會來到10度以下，中央氣象局也針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣等地發布低溫特報。

中央氣象局表示，這波冷氣團從今晚開始就會展現出威力，從今夜開始到周日都會受到影響，周六、周日清晨會是最冷的時刻，中部以北及東北部地區溫度約在12-14度，而在空曠地區可能會出現10度以下低溫。

其中新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣等地都已發布低溫特報，要請大家特別注意保暖及電暖器等用品的使用安全，而降雨方面，晚上開始雨區變小，大台北東區及宜花東地區會有降雨，不過基隆北海岸則有局部大雨可能，中央氣象局也發布大雨特報警示。

這波冷氣團在經過周日之後強度會逐漸減弱，氣溫會逐步回升，大約能到25-28度左右，不過在除夕、大年初一時會有一波新的冷氣團來報到，大概會影響初一至初三的天氣。

(中時電子報)