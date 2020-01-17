家家有本難念的經，有名25歲女網友表示，家裡最近要買房，媽媽除了希望原PO幫忙出錢之外還希望房子是哥哥的名子，甚至哥哥出的一百萬也是家裡給的，讓她直呼「買房的喜悅早已被現實面沖垮了」，媽媽的做法也引起網友熱議。

女網友在 PTT WomenTalk表示「家中本身就比較重男輕女了，這次買房子媽媽希望是房子哥哥的名字，但卻希望原PO幫忙出錢或是當作哥哥先跟她借的...」原PO表示，頭期款是祖父留給哥哥的一百萬加上我跟哥哥，共同付剩下的一半。裝潢部分哥哥表示，他沒有額外錢可以支出（連家電也是），所以裝潢跟家電部分也是能省則省」，原PO提到，自己厚著臉皮跟好朋友們開玩笑問要不要送禮啊...之類的話,但朋友交情都很好，所以他們都一口氣答應，表示會送「電子鍋、電鍋、沙發、烘碗機」等等用品，但原PO跟媽媽說了之後「媽媽卻嫌東嫌西」後來「又一直要求自己的房間想要電視什麼的」，讓原PO忍不住抱怨「當初提議要買房子的也是她（媽媽），後來說怕哥哥負擔不起不想買的也是她，要求我每個月幫忙背房貸的也是她，其實一開始買房的喜悅早已被現實面沖垮了」。

原PO補充道：媽媽會要求將房子登記在哥哥名下是因為「媽媽表示房子是哥哥的名字她住的比較心安理得，因為原PO有一天會出嫁但是哥哥會永遠在她身邊(?)」不過「家中原有的祖產土地房子車子全部都是哥哥的名字」，原PO說，自己一開始不打算計較這些，但是她不得不思考「因為買房子要花光自己所有積蓄，房子名字還不是我的，我只是其中一位房客，現在也無法不買，預售屋蓋的差不多了二月底可完工，媽媽說可以當成哥哥跟我借的，但哥哥一個月薪水 32K ，要支出父親外傭費生活費，我根本不敢相信我哥有錢可以還我」，才決定上網問鄉民想法。

網友們看完後也都大感不解，紛紛回應，「這就是不會還妳的意思」、「一看就是在凹你出錢，沒人會還妳錢的」、「不會還的，做好心理準備吧」，原PO最後也回應，錢的部分 現在出去了50萬，剩下的部分我已跟我哥表態拒絕支付，他目前尚未給予答覆。」

(中時電子報)