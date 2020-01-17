白天拿鐵鎚，晚上拿畫筆，經營鋁門窗等事業有成的彭維船，即日起至3月8日，在萬和文化大樓麻芛文化館「創意藝廊」展出「鐵鎚下畫作人生」彭維船個展，共展出43件油畫、水墨畫及書法作品，萬和宮歡迎民眾參觀。
「書法、畫作豐富了我的人生！」彭維船一語道出他與書法與畫作的深厚情感，從小愛塗鴉的他，有一次看到一幅仕女畫作，立即被畫中嬌柔、阿娜多姿的神韻吸引，開啟了他日後邁向藝術創作的心念。
高工畢業服完兵役後，在高雄一家建設公司搬運鋁門窗；從工作中，憑著所學，研發出品質更好的鋁門窗和白鐵窗，創立屬於自己的事業，業績蒸蒸日上，彭維船卻覺得沈重的壓力與日俱增，他想到要重拾毛筆及畫筆。35歲那年，每天臨摹柳公權書法，寫出心得。
後來，結識了戴力畊先生。看到老師工作室的畫布及筆墨顏料，表達想跟著老師習畫的意願，老師給他隨機抽考，他立即畫出「庶人騎馬」，還寫上「富貴」兩字，戴老師看出他的天賦，點頭教他，從此一步一腳印，從基礎功開始，認真的學習，後又跟隨謝赫暄、陳慶章名師學習水墨花鳥、油畫。
萬和宮董事長蕭清杰說，「鐵鎚下畫作人生」彭維船個展，即日起至3月8日，在萬和文化大樓麻芛文化館「創意藝廊」展出，19日上午10時舉行開幕茶會。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。