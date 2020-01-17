全球景氣轉佳 三大族群有看頭 19:552020/01/17 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台股17日開高震盪收紅，周漲65點，收在12,090點。運達投顧分析師洪任浚指出，中美貿易戰和緩後，2020年景氣將谷底翻揚，看好記憶體、矽晶圓、工具機等族群具底部反彈的動能。 下周一台股即將封關，但大盤休市期間，歐美市場還是有交易，外資為避免過度持倉，造成流動性風險，而拉高現金部位，正因為法人買盤休息，讓台股保持穩定不過熱的格局，這對年後開紅盤的行情有相當的助益。 (工商 ) 也許您會感興趣 推薦閱讀 財經熱門新聞 噩夢來了？美金融巨鱷：香港銀行業危機將爆發 - 財經 美陸簽署協議後...專家驚曝大砲川普下個開火目標 - 財經 台積電7奈米產能塞爆！ 傳英特爾參戰力抗敵手 - 財經 警訊！華為棄台積電 驚爆陸廠搶單內幕 - 財經 簽了美中貿議協議 川普嘴賤擋不住 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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