台股17日開高震盪收紅，周漲65點，收在12,090點。運達投顧分析師洪任浚指出，中美貿易戰和緩後，2020年景氣將谷底翻揚，看好記憶體、矽晶圓、工具機等族群具底部反彈的動能。

下周一台股即將封關，但大盤休市期間，歐美市場還是有交易，外資為避免過度持倉，造成流動性風險，而拉高現金部位，正因為法人買盤休息，讓台股保持穩定不過熱的格局，這對年後開紅盤的行情有相當的助益。

(工商 )