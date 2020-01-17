2020台灣燈會在后里森林園區規畫「好神宗教燈區」，市府民政局邀請各宗教團體共襄盛舉，其中，媽祖聯誼會特別邀請來自全台35個宮廟成員共同打造「媽祖燈區」，除設置高達13米大型天壇，並有神尊駐駕，民眾屆時可在天壇同時參拜媽祖等神尊，向眾神祈願。

民政局長吳世瑋表示，此次前來參與的宮廟中不乏有名的宮廟，如大肚瑞安宮是電視劇「花甲男孩轉大人」拍攝地點，埤頭合興宮有相傳以長裙承接炸彈並將之移送海灘軟地的「炸彈媽祖」。

西螺福興宮則有有求必應的「太平媽祖」，還有廟史達三百多年的國定古蹟麥寮拱範宮的「開山媽祖」，蘇澳南天宮有全身純金打造的「金媽祖」等。

前來參加燈會的廟宇都有獨特傳說，此次也都將有神尊前來「媽祖燈區」駐駕，民眾可把握機會前來一睹神尊風采。

民政局指出，「媽祖燈區」是由媽祖聯誼會以「天后媽祖照耀中台灣」為主題，邀請來自台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、新竹、桃園及宜蘭共35間宮廟參與。

其中除有大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮、東區樂成宮、埤頭合興宮、西螺福興宮、新港奉天宮、鹿耳門天后宮、旗津天后宮、蘇澳南天宮等著名媽祖廟外，還有北港武德宮財神廟、台灣道教總廟、清水紫雲巖、清水文興宮、沙鹿玉皇殿、中庄福安宮、新營太子宮、桃園護國宮等宮廟參與，歡迎民眾同沐媽祖神恩。

(中時 )