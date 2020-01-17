針對蔡英文獲選連任之後的兩岸關係，前大陸國台辦前副主任王在希接受陸媒專訪時分析，未來4年兩岸關係會處於冷對抗局面，但不會攤牌。陸方應持續對台輿論宣傳、軍事威嚇，藉此「反獨」。

陸媒《環球時報》17日刊登王在希專訪指出，對於這次台灣總統大選結果，王在希稱，未來4年兩岸關係會完全陷入僵局，兩岸關係已不可能改善，基本上會處於一個冷對抗的局面，但不會到攤牌。

他說，蔡英文代表民進黨，要按照民進黨的綱領和路線執政，民進黨的黨綱就是搞「台獨」。蔡英文在第一個任期內拒不承認「九二共識」，不承認一個中國原則，其連任以後更加不會改變這一立場。

對於蔡英文的勝選感言，王在希認為，「守護主權、守護民主」是說給台灣民眾聽；強調「不挑釁、不冒進，繼續履行承諾，維持兩岸關係穩定，維持現狀」則是在兩岸關係和平穩定的前提下「一步一步推動台獨，搞急了會重蹈當年陳水扁的覆轍。」

他表示，民進黨執政，兩岸關係固然會緊張一點，但可能會加速統一的進程；如果國民黨執政，兩岸關係會緩和，但統一的時間可能會拖得更長。「走向統一是一個過程，兩岸關係的主導權在大陸。」

對於陸方未來對台政策，王在希則稱，應該加強宣傳輿論、繼續民間交流、弘揚中華文化、推動經濟融合、持續軍事威懾等5種方式，以遏制台獨。

他認為，中共對台大政方針非常明確，就是「解決台灣問題，寄希望於台灣人民」。因此，「惠台政策肯定要繼續，也必須要繼續。如果把惠台政策、爭取台灣民心的工作，看成是像做生意一樣、變成一件功利性的事情，那就是一個誤區。」

王在希稱，爭取台灣民心的工作，不能因為有難度，就放棄了，就不去做了。「現在台灣的年輕人被民進黨誤導，對大陸存在各種疑慮、誤解和恐懼。要改變這種狀況，不是一天兩天、見一兩次面就能改變的。」

(中時電子報)