中信金控攻陸腳步不停歇！中信金控17日發布重大訊息，董事會通過中國信託銀行與大陸廣東華興銀行合資設立商業銀行理財子公司，該理財公司資本額共10億人民幣、中信銀持股三成。中信金控財務長邱雅玲指出，設置理財公司執照可營業的項目類似國內的投信、投顧、證券自營商業務，有利大陸零售業務的發展，不過，還需要取得兩地主管機關的核准，希望2021年可開業。

邱雅玲表示，中國信託銀行目前在大陸尚無子行，只有四家分行，所以都還不能辦理個人人民幣零售業務，而轉制子行可能還需要一段時間，因此希望先從理財公司切入市場。

邱雅玲表示，中信金控目前大陸的業務布局策略，在法人金融業務部分，現有各分行與仲信租賃業務雙軌並行，提供不同客層所需的金融服務。

在個人金融業務部分，除了2018年10月開業的「金美信消金公司」，運用金融科技開展個人信貸業務外，今年中信金控也決議積極爭取合資設立理財子公司從理財業務切入，先熟悉當地市場，厚植大陸零售能力。

中信金控指出，此次理財公司的合資夥伴「廣東華興銀行」為一城市商業銀行，成立於2011年，註冊資本達80億人民幣，總部位於廣州市天河區，員工數逾1,700人、下有35家分支機構，包括9家分行（汕頭、廣州、佛山、深圳、東莞、江門、珠海、惠州、中山）及26家支行。

中信大陸理財子公司資金來源將為中國信託商業銀行自有資金，若順利取得兩岸主管機關同意，將是兩岸銀行業合資設立理財公司首例，且是台資銀行業在大陸開設理財公司的第二例，僅次富邦金控。

富邦金控在去年也宣布中國子公司富邦華一銀行擬以人民幣10億元、大約新台幣46億元設立全資理財子公司，也是為了搶攻大陸財富管理市場，及為日後引進投資夥伴預留發展空間。

(工商 )