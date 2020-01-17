楊乃文睽違3年推出專輯《越美麗越看不見》，在新歌〈Body Sing〉MV裡，她連換4套華服，宛如「超模」般走在巴黎時裝週上，並隨著歌曲自然舞動，氣場超強！問她開拍前是否為MV練舞，楊乃文酷酷地秒回：「沒有，以前就滿愛去跳舞的！」
〈Body Sing〉是楊乃文新嘗試的曲風，從歌曲到歌詞流露性感露骨的氛圍，大膽及放大「楊乃文式的性感」；特別的是，MV巧妙結合海洋、星空、火山、閃電等自然景觀，象徵女性身體的肢體變化，更合成各種動物千軍萬馬奔騰的畫面，可以看到獅子、斑馬、大象、黑豹、飛鳥等出現在MV裡，不用親自到到非洲，就彷彿置身其中。
此曲特別請來「落日飛車」國國擔任吉他手，用時尚和復古的衝擊感，表達楊乃文獨特美感；聊起這首歌的思考切入點，楊乃文簡潔地說：「這首歌描述的感覺是身體像樂器，會有很多的旋律變化。」認為音樂之於身體情感的流動，也居於所有的感官之中！農曆春節將至，楊乃文近日結束3個月宣傳期，將留在台北迎接年假。
(中時 )
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