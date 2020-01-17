市長鄭文燦駐足在紀念敬鵬大火殉職的勇消事跡碑前。(蔡依珍攝)

鄭文燦特別頒獎表揚20位消防楷模、31位義消楷模、10位績優防火宣導及4位績優消防志工。(蔡依珍攝)

特搜肌肉猛男熱舞吸睛。(蔡依珍攝)

慶祝119消防節，桃園市消防局17日在防災教育館舉辦消防節暨親子闖關體驗活動，吸引許多家長帶小朋友同歡，市長鄭文燦說，桃園火災量不但較前年少210件，更是連2年六都最低，救護案也連年創新高，感謝消防同仁幫忙，上任來預算增7億，會持續讓警消環境、裝備更好。

119消防節暨親子闖關體驗活動17日在防災教育館舉辦，現場展示11部特種消防車輛，特搜大隊也當場示範高低訓練塔競技，高超技巧讓圍觀民眾讚嘆聲不斷，市長鄭文燦巡視特搜裝備「開箱」展示時，笑言：「要不要躺下來拍一張開箱照，裝備總共要1200萬，照片成本很高喔！」

特搜隊特別展現平時訓練成果，倒掛、垂降、攀爬等超強技藝贏得滿堂彩。（蔡依珍攝）

特搜隊特別展現平時訓練成果，倒掛、垂降、攀爬等超強技藝贏得滿堂彩。（蔡依珍攝）

現場裝備「開箱」展示，讓市長鄭文燦也笑言：「要不要躺下來拍一張開箱照。」（蔡依珍攝）

鄭文燦特別頒獎表揚20位消防楷模、31位義消楷模、10位績優防火宣導及4位績優消防志工，他表示，每位打火弟兄都是守護市民安全的重要守護者，需要精準判斷、敏捷行動和抗壓力，在與生命拔河的危急時刻展現英勇及能力，他讚去年交出好成績，救護量約10.5萬件，住警器裝設率81％、僅次於台北，火警案連2年六都最低，防災、減災能力提升。

鄭文燦特別頒獎表揚20位消防楷模、31位義消楷模、10位績優防火宣導及4位績優消防志工。(蔡依珍攝)

鄭文燦特別頒獎表揚20位消防楷模、31位義消楷模、10位績優防火宣導及4位績優消防志工。(蔡依珍攝)

鄭文燦特別頒獎表揚20位消防楷模、31位義消楷模、10位績優防火宣導及4位績優消防志工。(蔡依珍攝)

鄭文燦特別頒獎表揚20位消防楷模、31位義消楷模、10位績優防火宣導及4位績優消防志工。(蔡依珍攝)

鄭文燦允諾持續充實消防車輛及裝備器材、健全消防廳舍，他提到埔心分隊落成，從沒人期待變讓人眼睛一亮的七星級分隊，目前大湳、幼獅興建中，車輛保養場和新屋分隊將於今年開工，明年則規畫埔子分隊，給警消更好環境，他也提到會率先保留社會住宅給警消，保障居住權。他也讚桃園消防出國比賽榮獲「2019 PARAMEDIC ASIA吉隆坡野地救護比賽」冠軍，允諾將編列獎勵金鼓勵同仁為桃園爭光。

現場裝備「開箱」展示，讓市長鄭文燦也笑言：「要不要躺下來拍一張開箱照。」（蔡依珍攝）

特搜隊特別展現平時訓練成果，倒掛、垂降、攀爬等超強技藝贏得滿堂彩。（蔡依珍攝）

特搜隊特別展現平時訓練成果，倒掛、垂降、攀爬等超強技藝贏得滿堂彩。（蔡依珍攝）

特搜隊特別展現平時訓練成果，倒掛、垂降、攀爬等超強技藝贏得滿堂彩。（蔡依珍攝）

桃消防特搜攀爬垂降技巧贏得滿堂彩。(蔡依珍攝)

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