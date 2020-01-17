不畏信義區搶客，台北東區指標SOGO百貨復興店在齊聚Hermes、Chanel、LV、CARTIER等國際精品四大天王之後，今年4月將再進時尚天王GUCCI大店，而GUCCI現在為東區微風本館入門店則傳擬於5月到期後撤出；SOGO百貨總經理汪郭鼎松指出，SOGO台北忠孝、復興、敦化店「黃金三角」去年業績逾270億元，其中復興店單店就達136億元，今年更因GUCCI進駐有機會再衝4％成長。

汪郭鼎松指出，從去年起SOGO敦化店與復興店同店管理，在精名品櫃位分眾調整更精緻，以去年來說兩店營業額已突破150億元，年增8％，若以單店來說則為136億元，居北市百貨單店第二大，僅次於台北101購物中心的150億元，至於北市第三大單店則是SOGO台北忠孝店約120億元，唯就坪效方面，台北忠孝SOGO仍居全台坪效最高店，每坪產值達7.5萬元，大幅優於全台百貨坪效平均值3萬元。

汪郭鼎松指出，去年百貨業績成長的店舖一定有精品，SOGO成長動能除了精品外，還有女裝，主要是女裝樓層多，且毛利高，今年台北忠孝店還將引進新瑜伽品牌以及擴大公共空間，估計還有20多個品牌進駐，至於位於信義區的微風、新光三越等精品業績亦是兩位數成長，其中微風集團包括微風信義、微風南山等成長櫃位除了珠寶腕表外，GUCCI、FENDI、DIOR、BOSS等貴公子精品時尚消費力道強，也成了微風本館今年改裝擴大FENDI等櫃位新指標。

(工商 )