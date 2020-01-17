遠東商銀客服中心在卓越客戶服務大獎中，勇奪三項團體獎及八項個人獎，並獲台灣客服中心發展協會認證，推舉為台灣區代表並入選大中華區客戶中心聯盟「最佳服務創新企業」，成為該行打造最佳客戶服務平台的最大動力，因此持續努力讓客服平台更趨完善，預訂於1月30日推出智能客服。

遠東商銀執行副總經理林建忠表示，該行連續第三年榮獲國內外客戶服務專業評鑑機構頒發大獎的肯定，由於客戶滿意與專家評鑑肯定，一向就是打造最佳客戶服務平台的最大動力，也催生出30日的智能客服，未來將持續努力投入，朝向提升更佳客服品質的目標繼續前進。

遠銀指出，卓越客戶服務大獎由台灣客服中心發展協會主辦，旨在表揚表現優異的企業客服中心與從業人員，以提升臺灣客服產業在服務創新、系統創新及運用、營運管理、客戶關係管理、行銷管理、客戶體驗等服務構面的水準，由公證單位共同進行嚴格專業審核。

並且是跨產業競爭激烈的獎項，遠銀客服中心一舉獲得「最佳服務創新團隊」、「最佳客服技術支援團隊」、「最佳訓練團隊」等三項團體獎，並有8位同仁獲得個人獎，於服務、銷售、技術、訓練、管理、創新等全方位獲肯定，為頒獎典禮上的大贏家之一。

遠銀強調，2020年將繼續以精進客戶服務，創造客戶最佳服務體驗為目標，除整合原有消金、財富管理及分行、保代等事業群為個金事業群，打造以客戶導向驅動的組織，1月底將推出的數位智能客服，也期為顧客創造零時空限制、客制化且操作便利的智慧服務互動平台。

(工商 )