南台灣推案王城揚建設，17日晚間在高雄國際會議中心，以「金燦賭城風雲」為主題，舉辦尾牙，席開108桌，城揚建設董事長楊振宗表示，2019年縱然有中美貿易戰，但整體經濟狀況不錯，加上台商資金回流等因素，讓高雄房市呈現榮景，城揚去年總共砸下95億元，買進15塊土地，在首購和首換的強力支撐之下，城揚也創造102億元的銷售佳績，比2018年成長約47％。

城揚建設集團17日晚間尾牙開場，董事長楊振宗在羽毛舞飄逸伴舞之下，為賓客獻唱「給你們」這首歌曲，歌詞中「你付出了幾分，愛就圓滿了幾分」、「一定是特別的緣份，才可以一路走來，變成了一家人」，傳達楊振宗帶領員工，2019年衝刺的心聲，楊振宗表示，「城揚所有努力，最幸福的是住戶」，未來將繼續為住戶創造幸福，迎接下一個建築輝煌盛世。

楊振宗愛女Jessica，也以「美女與野獸」中，女主角貝兒的造型，亮麗現身，由楊振宗牽手上樓，重現「美女與野獸」的經典橋段，父女兩人合唱主題曲末2句歌詞，象徵代代相傳，再創新的傳承深義。

楊振宗表示，2019年的外在環境，雖有中美貿易戰的干擾，但是，台灣的整體經濟狀況不錯，台商資金回流，促進房市的榮景，在建商大量購地的浪潮中，城揚2019年也砸下95億元，買進15塊土地，同時，住宅產品和商辦產品的銷售，也傳佳績，在首購和首換住宅產品的支撐之下，城揚總共創造102億元的業績，比2018年去年成長約47％。

展望2020新的1年，楊振宗指出，今年上半年是購屋最後低價期，在土地漲價、人力成本高漲、以及工期延宕等因素的衝擊之下，預期今年下半年的房價，建商將被迫調漲2成。

(工商 )