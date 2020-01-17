華友聯集團2019年慶豐收，總共賣出1,200戶住宅產品，銷售總額近80億元，無論是新成屋或是預售，都有亮眼表現，華友聯董事長陸炤廷17日晚上在尾牙中指出，面對審慎樂觀的2020年房市，華友聯集團將有3個預售案持續銷售，另有4個建案準備開工，7個建案總銷達100億元。

華友聯集團17日在漢來飯店本館舉辦尾牙，在「鼠年錢黏迎新春、眾旺所矚華友聯」的金句前，由吉祥物HITO、以及辣妹的活潑舞蹈，揭開序幕，還請來歌星蕭煌奇、王中平獻唱，並致贈大同醫院價值200萬元的「社區健康服務車」，犒賞員工及協力廠商之餘，也不忘回饋社會，整場尾牙盛宴，讓人如癡如醉又熱鬧非凡，心靈視覺雙料滿足。

華友聯開發董事長陸炤廷表示，包括華友聯開發（1436）和華友聯建設等公司的華友聯集團，2019年延續豐收的氛圍，包含樹粼、EVO兩案完成入帳，森粼、以及秋紅谷兩場建案預售完銷，加上2019年推出的高雄H TIME、森之道以及台南的E GO，7個建案在2019年入帳及銷售的金額約79.80億元，總共賣出1,200戶。

陸炤廷指出，2020年預定完工的個案，包括開案3個月即完銷的IN H、去年開賣已熱銷8成的森之道、以及E GO。

他說，華友聯集團為了布局未來3年的營收，包含去年推出預售的H Time、森之道以及E GO等3案的未售金額，加上預定今年推出及動工的個案，包含高雄果貿二期以及3個台南86特區等4個建案，7大案的總銷金額達100億元左右。

陸炤廷表示，對房地產市場而言，華友聯集團是一家很年輕的公司，但是，為了在市場脫穎而出，多年前，華友聯就率先推出3年保固、歲末補漆、大型已購住戶的家族活動等回饋購屋客戶，去年，華友聯更成立軟體開發部門，用華友聯自己的文化跟理念，打造出專屬、獨一無二的APP「華友聯Family。

他強調，華友聯的用心跟方向，受到購屋客戶的肯定，讓建設業不只是建設業，讓服務替代行銷，讓故事取代廣告，當服務贏得客戶信任的時候，銷售自然水到渠成，「這也華友聯長期來一直努力的目標。

為了取之於社會，用之於社會，華友聯集團也藉由華友聯家族活動、HITO共學館、以及卡羅幼兒園等，讓孩子從心教育，陸炤廷指出，華友聯集團在長照服務方面，也不遺餘力，與大同醫院合作，無償提供鳳山的大樓店面做為社區C型長照的據點，也因為這層關係，藉由尾牙的機會，捐贈「社區健康服務車」，他強調，「不只是為了我們的住戶，更想將愛散佈到我們的周圍鄰里，希望大家都能享受生活，這也是應盡的社會責任。

他說，2019年是高雄市房屋市場最熱鬧的1年，不僅首購族反應熱烈，連土地買賣也創下7年來的最高成交量，台北建商紛紛南下搶地推案，使得高雄2019年房市推案量創新高，造成營建成本暴漲，房價因而水漲船高，讓建築界都有春暖花開的感覺。

陸炤廷表示，迎接未來新的一年，大家都顯得樂觀又謹慎，每位專家都看好未來房市，不管是住宅、商辦、廠辦，都非常樂觀，加上市場低利、資金充沛、台商回流因素等，搶照、搶地，促成不動產投資市場呈現一片榮景。

目前也是高雄市不動產開發公會副理事長的陸炤廷指出，在後市一片看好聲中，各種負面的因素，也開始顯現出來，市場的推案量暴增，目前預售屋及新成屋高達3.1萬戶，永慶房仲估計高雄待售中古屋更高達2.6萬戶，合計待售房屋總數高達5.7萬戶，而高雄每年預售屋最高成交量也在8,000戶左右，加上後面陸續申請建照的數量，高達200多的工地都要開工的高雄房市，造成營建成本大增，在缺工、缺料情況下，營建成本每坪上漲2萬到3萬元，今年的房價將勢必大幅上揚。

但，國內景氣並未跟進，他說，根據主計處統計去年國人平均所得，月收入5萬元以下的人數高達731萬，購屋者能否負擔未來上漲的房價，也是市場的隱憂，加上市場為壓低房屋總價，建商一窩蜂推出小2房及小3房，未來交屋時，因室內面積跟買者的想像差太多，交屋糾紛將層出不窮，讓消費者失去信心，業者都要事先做好預防工作，避免不必要的損失。

(工商 )