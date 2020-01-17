近來已經鮮少為歌手寫歌擔任製作人的羅大佑，因姚謙牽線而認識男子雙人組合「好妹妹」，不但主動邀請他們在自己日前於合肥舉辦的個唱上擔任嘉賓，還為他們打造新歌〈一抹青〉；談到與羅大佑初次在錄音室見面，羅大佑對他們說的話竟是「不要解散」！好妹妹笑說：「因為我們當時要各自要出唱片作品及書，大佑哥特別關心地對我們說『不要解散』！很像祖師爺在傳授武林秘笈的感覺。」

好妹妹由秦昊與張小厚組成，兩人一直視羅大佑為偶像，創作深受影響，好妹妹表示：「我們早年剛出道時都是在唱青春告別的主題，慢慢到了長大的年紀，對於『家』不一樣程度的理解。」而羅大佑對於遊子、在出門在外的年輕人回家的深刻情感，讓他們深受感動，也間接影響到他們的音樂創作，當時一聽能擔任偶像演唱會嘉賓，並一起合唱〈追夢人〉，好妹妹直呼：「實在太夢幻了！」

錄音室裡的羅大佑是為「嚴師」，會提供指令及跟如何錄唱做交流，好妹妹說：「他偶爾會說GOOD﹑我們就覺得超開心，因為感受到被認可，所以整個錄音過程心裏一直在等他說這個單字。」羅大佑製作的新歌，不僅是好妹妹的禮物，更象徵對華語樂壇年輕一代音樂人的提攜、希望與傳承。

好妹妹日前擔任羅大佑（中）演唱會嘉賓。（有此山文化傳媒提供）

(中時 )