看準農曆春節期間，許多民眾喜歡走春兼賞屋，多家上市櫃建商如總太地產（3056）、遠雄（5522）、興富發（2542）等，台中新案爭相推出春節賞屋抽獎活動，刺激房市人氣與買氣，喜迎客戶不打烊！

其中，總太地產2019年建案開紅盤，完銷續推新案持續火熱，顯見推案策略奏效；近期加碼祭出感恩回饋好禮，民眾凡於過年期間至「總太聚作．共好接待中心」賞屋，就送聚願卡一張，還可參加扭蛋樂、福袋抽獎與金喜紅包等活動。新春期間，總太更規畫新春手作課程-彩繪燈籠，活動日期為2/01下午兩點，1/21開放總太社區住戶報名，數量有限。

總太地產為台中北屯區推案量體最大的建商，繼「共好Melody」半年內銷破8成後，最新預售案「總太聚作」規劃20～38坪、2～3房，每坪單價16.9至19.9萬元，總銷約65億元。全案採實價銷售、全齡聚落的規劃，吸引大批自住客進場，目前銷售已超過五成。

此外，遠雄建設在台中港特區的「遠雄之星」造鎮系列大案，「遠雄之星7」與「遠雄之星8」春節期間推出「感恩祭」、「夢想主場」樂園以及「遠遊幸福五大洲」等活動。其中，暢遊五大洲活動包含美國、歐洲、非洲、紐澳與日韓等超值機票或行程，自即日起至2/8活動期間完成簽約，即可參加抽獎，目前周周來客破百組。

遠雄之星接待中心更變身為美式主題樂園，現場規劃親子投籃、驚喜扭蛋等熱鬧活動，預約賞屋來就抽雙人東京來回機票及雙人豪華郵輪+五星飯店套裝行程，再送美式主題全家福、繽紛親子手作等多項好禮；購屋還可抽雙人東京自由行，總獎值超過400萬元。

此外，興富發「文心愛悅」則推出簽約即贈秀泰影城電影票，下訂還贈DYSON吸塵器的促銷優惠活動，1月規劃三場「已購客回娘家，熱銷嗨派對」的活動，最後一場預計1/18登場，抽電動自行車及等值家電，還有胖卡車市集、特技表演、童玩攤販，吸引親子同遊兼賞屋！

(工商 )