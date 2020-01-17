交通部觀光局17日表示，「2020台灣燈會」結合設計美學與工藝、結合傳統與創新、用藝術與國際對話等三大主軸。交通部長林佳龍表示，為致力讓傳統的燈會除了在地化、人文化之外，設計力、藝術性、永續精神與國際性等各方面也更升級，今年在主燈設計、整體規劃、各燈區的布設及演出活動等各方面均有大幅度的創新規劃，令人耳目一新。

觀光局說「2020台灣燈會」在臺中，是台灣燈會邁向2.0版的第一年，經過近一年的籌備，已經可以看到升級成果的展現。交通部觀光局在設計美學的導入，融入地景環境的設計方面，除邀請到瀨戶內海大地藝術季知名的藝術家林舜龍（操刀的主燈「森生守護．光之樹」）與游文富參展之外，還請總統文化獎得主豪華朗機工等優質團隊，將花博的地標、機械花「聆聽花開的聲音」，在休息了8個月之後，將它變身為「永晝心」，與主燈展開樹與花的對話。

觀光局說，在整體的作品上，強調融入地景環境之中的美感。在國家級美術館合作，科技藝術升級方面，交通部觀光局特別與國立臺灣美術館合作共同辦理首屆「台灣國際光影藝術節」邀請藝術家打造「光之書寫」感官體驗，提升燈會系列活動的藝術性與專業性。

在國際燈節的合作與交流方面，觀光局說，今年特別結合光影藝術節辦理國際論壇，邀請法國里昂燈節（FETE DES LUMIERES DE LYON）與日本大阪光節（大阪、光的饗宴）的策展團隊與台灣燈會對話，強化台灣燈會的國際能見度。

在永續設計與在地產業精神方面，觀光局說，這次強調永續性，今年主燈「森生守護」將可就地直接保留成為地景藝術，另外花博作品－聆聽花開的聲音，將重新展現在地黑手頭家共創的時代精神。在籌備機制的專業導入方面，將效法國際重要藝術節慶，以兩年為籌備的時程，在第32屆臺灣燈會在新竹的初步規劃，已初步看見燈會提升城市軟硬體的企圖心與領導力。

觀光局說，「2020台灣燈會」將於2月8日（星期六）元宵節當日晚間7時正式開燈，展期至2月23日（星期日）。

(工商 )