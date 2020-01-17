台股年關腳步逼近，導致17日買盤縮手，所幸多頭仍力守住紅盤。華冠投顧分析師吳官隆表示，台股選後的外資買賣超並不大，外資的動作屬於防守性操作，主因台股將迎來農曆年長假。基於穩健原則，下周端看矽晶圓和印刷電路板（PCB）是否有機會攻高。

美中雙方1月15日簽屬貿易協議，但第一階段協議並未取消關稅，要留待第二階段協議再談。台股方面，由於鄰近封關日，加權指數17日未能收在12,100點之上，而上櫃指數的技術線型則呈現十字棒，推估封關日仍不易出現大行情。

(工商 )