中市一位80歲呂姓婦人，日前到南屯區嶺東郵局提領40萬元，行員懷疑她遭詐，勸說她查證後再提領，並通報員警，中市警局第四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員黃昱翔到場，耐心詢問她提領的目的，原來是要修理房子的錢啦！經連繫其家屬確認無虞後，顧慮她的人身財物安全，員警還協助護鈔平安返家。

日前呂姓婦人到嶺東郵局提領40萬元，行員擔心她年邁被騙，詢問金錢用途，呂婦卻說不清提領原因，員警到場耐心詢問她提領的目的，起初她還不願意透漏，經員警耐心解說各種詐欺案例後，她才表示「這是要修理房子的錢啦！」

經員警瞭解，原來家中經營彈簧床工廠的呂婦，想針對工廠和家中部分設備想要進行修繕，但不熟悉匯款及轉帳等付款方式，所以才打算直接將錢領出來；員警又擔心呂婦獨自提領巨款返家，員警擔心她的人身財物安全，主動提出護鈔服務，對於員警的熱心，呂婦直稱讚「警察服務真好」。

春社派出所長江松泳表示，年關將近，警方將加強「109年重要節日安全維護工作」宣導活動，民眾若有護鈔需求，歡迎至派出所詢問安排時程，共同維護人身財物安全，一起開心迎接年節到來。

(中時 )