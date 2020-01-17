北投桶柑還可以與西式糕餅結合製作出美味小點心。（陳俊雄攝）

陽明山桶柑又名「草山柑」，因早期裝在桶子運輸俗稱「桶柑」，果色鮮美、帶有特殊的酸甜滋味，為推廣北投桶柑，北市府產業局將於2月16日與北投區農會合辦「北投桶柑季健走」活動，在春天百花開的時候，邀請民眾前來北投走春，品嚐陽明山桶柑的鮮甜滋味！

北投桶柑主生產於大屯山區向陽背風面屯山里地區，當地土壤肥沃，適宜桶柑種植，所產桶柑味美口感佳，1960年代，不僅種植區域從士林、頭一路延伸到淡水地區，還有「北有草山、南有員林」一說，指的就是聞名全台的陽明山桶柑和員林椪柑。

近年北市府及北投農會輔導農民朝著友善農業與環境的方向發展，培育出安全高品質的桶柑，果色鮮美且鮮甜多汁，是年節吉祥的象徵，深受消費者喜愛，是春節送禮好選擇。

今年「北投桶柑季健走」活動從新北投捷運站報到出發，健走路線規劃單趟約3公里，沿途行經桶柑果園，終點處安排有「桶柑泡芙DIY體驗」及「桶柑醋DIY體驗」，凡報名桶柑健走活動的民眾可持兌換券體驗，在地農民也將於現場設置攤位販售新鮮桶柑、各式桶柑加工品，歡迎有興趣民眾一起來北投健身、賞景，感受農家純樸悠閒氛圍，把優質的桶柑帶回家。

「北投桶柑季健走」活動即日起可洽北投農會報名，每位報名費用300元，報名民眾可獲贈特色桶柑T恤乙件，額滿為止，相關資訊可上北市產業局官網（http://www.doed.gov.taipei/）或FB粉絲專頁「台北市產業局-台北饗樂趣」（https://www.facebook.com/doed.taipei/）查詢。

(中時 )