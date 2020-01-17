2020總統與立委大選結束，哈佛大學費正清中心(Fairbank Center)集結學者專家發表選後觀察，該中心研究員史諾蘭指出，這次的選舉較上次2016得票數更高，因此不能解釋為大敗。而由韓粉所形成的具有民粹性格的風潮，未來可能改變國民黨的體質。

《中央社》報導，費正清中心選後推出「台灣選舉（Taiwan Votes）」專題，集合7、8位學者由各面向分析2020台灣大選觀察，討論選後兩岸關係、美中台關係，藍綠兩黨挑戰與總統蔡英文、高雄市長韓國瑜的起落分析。

史諾蘭(Sara Newland)在探討選後藍綠兩黨走向一文中指出，國民黨將馬上面臨兩大挑戰，第一是如何解讀大選結果。她說，國民黨必須檢討韓國瑜是不是錯誤的候選人，從結果看來似乎是，但韓拿下遠優於2016年大選的550萬餘票，因此也可以不解釋為大敗。

最重要的是，「韓粉」正如同全球各國的民粹選民，會構成紮實穩固的政黨支持基礎。美國的「茶黨」因此改變了共和黨體質，韓粉也有可能轉變國民黨的體質。

第二，國民黨將馬上開始未來方向的鬥爭，過去國民黨以擁有中產階級和企業財團的支持著稱，韓國瑜的庶民口號政策與支持者似乎開展了經濟民粹主義，訴求那些遭藍綠遺忘的經濟弱勢者，今昔方向產生矛盾，史諾蘭認為這可能造成國民黨未來方向很大轉變。

至於民進黨，也有兩大挑戰，第一是政黨票的滑落，第二是台灣民眾黨靠柯文哲個人魅力一舉拿下近11%選票，在2024大選將使民進黨面對更複雜的選情。

(中時電子報)