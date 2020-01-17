觀光局17日表示，今年臺灣觀光以「脊梁山脈旅遊」為主題，行銷推廣臺灣「奇、險、峻、秀」山脈旅遊之觀光品牌。已規劃出「7條高山經典路線、25條中海拔副路線」外，以及「8條衍生路線」。

今天記者會現場由交通部部長林佳龍、交通部觀光局局長周永暉、交通部觀光局阿里山國家風景區管理處處長馬惠達，及社團法人臺灣生態旅遊協會理事長郭城孟，共同為「脊梁山脈旅遊年」揭幕。

林佳龍呼籲大家，今年要結合生態旅遊、茶旅體驗、小鎮漫遊及部落觀光，在「2020脊梁山脈旅遊年」多走出戶外，體驗更多元的觀光旅遊。

觀光局表示，以臺灣5大山脈為架構主軸，並將登山難易度歸入思考，進而規劃出7條高山經典路線，包括玉山阿里山線、奇萊南峰能高線、大霸尖山觀霧線、陽明山東北角太平山線、錐麓古道合歡群峰線、嘉明湖瓦拉米線及北大武線等專業登山路線，供國內外熱愛高山健行的遊客除可欣賞高山奇峰羅列、連綿起伏之景色外，更囊括原民文化以及自然生態之體驗。

另外依據7條高山經典路線，觀光局說，細分出25條中海拔線路線及結合地區性特色之8條衍生路線，提供國內的民眾也能體驗林梢步道慢行、品嚐部落風味美食以及泡湯的樂趣。

為迎接「2020脊梁山脈旅遊年」，觀光局說，阿里山國家風景區管理處（簡稱阿里山管理處），早在2017年就著手辦理「脊梁山脈生態旅遊從阿里山出發」計畫案，迄今已2年有餘，並輔導阿里山鄒族部落在地居民成為專業生態導覽人員；而阿里山管理處所規劃之5條生態旅遊路線也已委由旅行社包裝、行銷及帶團，所有遊程之食宿遊購行完全由在地部落業者接待，將觀光產值實際落實於部落內。

觀光局局長周永暉也說，「2020脊梁山脈旅遊年」首發團將由嘉義阿里山出發，行程包括鄒族母社達邦部落庫巴、家屋等文化巡禮、特富野古道歷史古蹟漫遊以及塔塔加步道遙望玉山連峰等山脈旅遊。

此外，阿里山在發展脊梁山脈生態旅遊已有成果，去年已有16團共計192位遊客參與，約有192萬元之觀光產值，觀光局預估，今年可產出100團、共計1,200位遊客參與，並有1,200萬元之觀光產值，於部落端預計有840萬元之觀光收入，使觀光收益回饋部落，提升部落福祉。

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