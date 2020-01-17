因應今年春節連假長達7天，不少民眾將返鄉及出遊，為避開相關壅塞路段，桃園分局警方提供相關替代道路資訊，大年初一白天各大廟宇參拜人潮眾多，景福宮位於中山路與中正路口，建議各位民眾改走三民路一段二段及民族路或民生路，慈護宮位於三民路三段與復興路口，建議改走春日路及民族路，避開相關車潮，而國道二號南桃園交流道替代道路資訊如下：

一、南下替代道路：

(一) 桃園區大興西路三段(往桃園區)→右轉國際路→右轉中山

路（台1線）南下。

(二)桃園區大興西路三段(往中壢區)→接龍安街→右轉中山路

（台1線）南下。

二、北上替代道路：

(一)蘆竹區新南路→右轉桃園市經國路→春日路（台4線）→左轉三民路（台1線）北上。

(二)桃園區春日路→左轉經國路→左轉大興西路(南平路或莊敬路一段)→右轉中正路→中正北路匝北上。

桃園捷運綠線GE03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程，自108年9月20日至109年2月29日施工，於「桃園區同德一街至同德十一街」進行人行道及中央分隔島削減工程，請民眾駕車及客運業者行經此路段時，減速慢行小心駕駛，以維護交通安全。

桃園分局將於每日重要路段，派員隨時掌握路況，將資訊回報後，透過各社群網路平台，提醒用路人改道；另外今年桃園計程車春節加成運價，從1月23日零點開始到2月10日晚上12點止共10天，除依核定運價，桃園市（桃園國際機場排班計程車除外）計程車按趟次計費，無論搭乘距離每趟次加收50元；機場排班計程車按趟次計費，無論搭乘距離每趟次加收100元，提醒民眾多加注意。

(中時 )