預算高達789億元的「第三航站區主體航廈工程」，去年不幸再度流標，桃園機場公司17日表示，將於20日（下周一）下午2時，在桃園機場第二航廈舉辦廠商說明會，盼強化與廠商的溝通。

桃機公司說明，桃園機場第三航站區主體航廈工程自2019年6月，第3度流標以來，已針對流標原因，完成階段性檢討工作，除主體航廈屋頂、雲頂及玻璃帷幕等調整設計方案外，包括航廈其他部分之設計、招標方式與履約條件等均已全面檢討。

桃機公司表示，本次廠商說明會將針對調整後之設計方案、招標策略，及其他可提高工率之配套措施等事宜作初步說明，並透過雙向對話，廣納有意參與投標廠商之意見。

為容納不斷增加的國際旅客，桃機公司規劃興建第三航廈，並由英國團隊設計，最大亮點就是出境大廳的雲頂天花板，但因造價過高，去年初才獲得行政院同意，預算經費從747億元增加到789億元，完工期限延至2023年底，但主體工程仍在去年6月第三度流標。

(工商 )