44歲的日本億萬富豪前澤友作（Yusaku Maezawa ）1月中旬公開徵求女友，希望找到人生伴侶陪他一起到月球旅行。《每日郵報》報導，報名應徵者已經超過2萬人。

前澤友作是日本知名企業家兼藝術收藏家，據2017年5月「富比士雜誌」估計他的身價高達36億美元。他將於2023年搭飛船飛往月球，成為美國太空探索技術公司（SpaceX）董事長馬斯克的第一位私人太空旅遊乘客。

前澤友作未來的女友將與他同遊月球，因此她必須對太空旅遊感興趣，且參加飛行訓練。先前官網宣布參選的條件是20歲以上、積極正面的人格、對太空旅遊有興趣且有能力參與準備訓練、希望好好享受人生以及世界和平的人。被選中的女性也需要配合拍攝，所有紀錄下來的片段將會製作成節目在網路上播放。

AbemaTV將轉播前澤友作徵女友的活動並被授權轉播他的太空旅遊。兩天內報名的應徵者已經超過2萬人。報名的女性必須接受「愛情診斷測驗」，以了解她們與前澤友作速配程度。測驗的問題包括：「如果搭乘私人飛機，你想去哪裡旅遊，如果前澤友作在你面前放屁，你會說什麼？」

前澤友作自稱與兩位女子生下三個子女，但未結婚。前年4月26日被雜誌爆出和女星剛力彩芽交往，2019年底分手。

(中時 )