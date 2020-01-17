八德分局今宣布春節替代道路宣導交通疏導措施，呼籲用路人行前蒐集各項交通管制疏導措施及了解道路交通狀況，假期交通必然較為壅塞，請保持耐心駕駛，妥善規畫出遊行程，切勿違規行駛路肩或任意變換車道。

(一)往南車輛替代道路如下（疏導南下旅次時間：1月23日至25日連假前一天至初一）：國道2號大湳交流道：八德區福德一路→和強路→義勇街→左轉介壽路（台4線）→右轉員林路（台3線、大溪、龍潭、觀音等交流道）南下。

(二)往北車輛替代道路如下（疏導北上旅次時間：1月28日至1月29日初四至初五）：八德區福德一路→和平路→長安街→左轉八德區興豐路→接新北市鶯歌區八德路→三鶯交流道→接國道3號北上。

八德區福德一路→右轉新北市鶯歌區鶯桃路→接三鶯交流道（國道3號）北上。

(三)另因1月27、28日13-18時，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段，各交流道之北向入口匝道實施高乘載管制，規劃往北替代路線如下：

1、大溪交流道永昌路→右轉仁和路（112線）左轉埔頂路→右 轉公園路→左轉介壽路→右轉八德區興豐路（114線）→直行接新北市鶯歌區八德路至三鶯交流道北上。

2、或八德區興豐路左轉大興路（或長安街）→右轉和平路→右轉福德一路→接國道2號→至國道1、3號繼續北上。

3、國1及國3高乘載管制路段及時段內，僅允許大客車、計程車（含多元化計程車）、持有身心障礙證明、孕婦證明(同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明)之小型車(駕駛或乘客)及乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車駛入。

另台灣中油、台塑石化運送汽柴油之制式油罐車輛、郵局郵務車輛（車身標註中華郵政字樣）、地方政府所屬之垃圾車（車身噴繪有縣市政府或鄉鎮市公所字樣）可不受管制進入。

(中時 )