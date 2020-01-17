日本航空自衛隊前1等空佐（相當於空軍上校）菅野聰，因涉嫌將美國製造的空中預警機的性能等相關情報洩露給日本商社社員，17日遭警視廳公安部以違反《美日相互防衛援助協定等的秘密保護法》罪嫌逮捕，但他矢口否認涉案。

日媒報導，58歲的菅野涉嫌於2013年1月，在擔任航空開發實驗集團司令部研究開發部計畫課長時，在航空自衛隊入間基地，將下載了空中預警機「E2D」性能的相關情報的USB隨身碟交給他熟識的日本商社社員。菅野2017年離開自衛隊。

「E2D」是美國廠商製造的，外洩的情報交給了其他的美國飛機製造廠，這家製造廠認為洩情報的問題嚴重，於是通報美國政府，才使事件曝光。

這起事件是適用《美日相互防衛援助協定等的秘密保護法》的第3例。日本防衛大臣河野太郎表示，「這是損及日本國民的信賴，動搖美日之間的信賴關係的事件，感到十分遺憾。」

(中時電子報)