年關將至，大家除了開始做過年準備，企業也陸陸續續舉辦尾牙酬謝職員一年以來的辛勞與努力。一般企業常用「辦桌」方式來舉辦尾牙；但現在「自助吧（buffet）」也是不少公司行號聚餐勞謝同事的選擇。有網友就提出，「尾牙吃桌菜還自助吧，哪個好」？

一位民眾在PTT上發文詢問大家尾牙比較偏愛桌菜還是把費，他指出，便宜的桌菜真的只有在吃氣氛，菜色並不優，不過若皆是「五星級」為前提，這樣大家會怎麼選？

貼文一出，網友回答卻一面倒，多數人都贊同吃「把費」比較好，原因除了可以夾自己想吃的以外，更能減少浪費，也不必和同事長官裝客氣不敢夾菜。另外，還可以避免吃到他人口水。「雞湯只有兩隻雞腿怎麼分」、「絕對把費，桌菜口水太噁」、「桌菜還要裝客氣，要吃不吃的」。

不過也有人指出，明明有「公筷母匙」的觀念，衛生並不是大問題，「桌菜不敢夾，是有多不熟」，重點是認為「感情好的話吃桌菜，才有大團結的感覺！」

最終，食物的美味程度並非大家討論的焦點，反而，能不能盡興的吃一頓才是最重要的，且較多人偏向「想吃啥就吃啥」的自助把費。有網友提出自己公司是「年輕人buffet、老人桌菜」2種選擇，更有人指出，「直接給錢比較實在」！

(中時電子報)