俄羅斯總統普丁的任期還有4年，他15日拋出修憲，普遍被視為有意在卸任後繼續掌權。不過，據香港文匯報17日指出，普丁未必會一如2008年般轉任總理，而是可能借鑑新加坡已故總理李光耀的模式，運用國務委員會（State Council）主席身分繼續出謀獻策。

普丁在修憲建議中，除提出加強總理權力，亦計劃確立國務委員會的地位，由目前的諮詢角色，改為具實權的行政機關。目前國務委員會主席正是普丁。

克里姆林宮消息人士稱，普丁認為假如自己退下來，俄羅斯的一切均會崩潰，且只要經濟不太差，俄羅斯國民亦不介意普丁繼續掌權。《華爾街日報》分析指，普丁或正參考「李光耀模式」，在卸任國家領導人後，改為一直擔任類似監國的角色。

1990年11月26日，執政長達31年的新加坡總理李光耀辭職，轉任內閣資政（Senior Minister），初期他仍在幕後指點江山，直到2011年才正式退休。

另一說法是，普丁可能仿「哈薩克模式」。在中亞地區前蘇聯加盟共和國哈薩克，原強人總統納札巴耶夫去年意外交棒，但仍保留國家安全委員會的終身主席一職，以對國政有最終話事權。

莫斯科國立國際關係學院前教授索洛韋伊形容，俄羅斯的權力過渡進程已經開始，估計普丁經過20年執政生涯後，或希望淡出鎂光燈，使他尋求在幕後繼續執政。卡內基莫斯科中心客席研究員斯塔諾娃則估計，即使普丁卸任總統後，仍會為重要事務一錘定音，並可否決未來總統提出的建議。

(中時 )